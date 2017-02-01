У Києві сьогодні без опадів, вдень до -4°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 1 лютого, у столиці вдень до -4°, без опадів.

У Києві вдень до -4° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -4°, ввечері - до -5°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:33, а зайде у 16:50.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого в Україні без опадів. Найхолодніше буде на сході - до -8°.

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