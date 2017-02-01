Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

09:29, 1 лютого 2017
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У середу, 1 лютого, на дорогах Києва очікується ожеледиця. 

УНІАН
Киян попереджають про ожеледицю на дорогах / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

На автошляхах України без опадів, на сході температура до -11°

"1 лютого в Києві очікується мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - йдеться в повідомленні.

У КМДА звертаються до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Нагадаємо, 1 лютого в Україні без опадів. Найхолодніше буде на сході - до -8°.

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