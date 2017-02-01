Через туман у Каліфорнії в ДТП зіткнулися 50 автомобілів

10:34, 1 лютого 2017
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Біля Армона (штат Каліфорнія, США) через густий туман в аварію потрапили не менше 50 автомобілів.

ДТП у Каліфорнії / twitter.com @joemoeller44
ДТП у Каліфорнії / twitter.com @joemoeller44

ДТП сталася на шосе 198, протягом деякого часу поліція просила водіїв шукати альтернативні маршрути руху, передає The Weather Channel.

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Крім того, у центрі штату у вівторок, 31 січня, відбулося ще кілька аварій. Зокрема, на південно-схід від Фаулера сталося чотири ДТП. В одній з аварій вантажівка врізалася в трактор, після чого з ними зіткнулися ще чотири автомобілі.

Повідомляється, що в результаті аварії постраждали 10 осіб.

Нагадаємо, у неділю, 29 січня, на автомагістралі Джайпур-Агра (Індія) у ДТП зіткнулися 30 автомобілів.

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