Через туман у Каліфорнії в ДТП зіткнулися 50 автомобілів

Біля Армона (штат Каліфорнія, США) через густий туман в аварію потрапили не менше 50 автомобілів.

ДТП у Каліфорнії / twitter.com @joemoeller44

ДТП сталася на шосе 198, протягом деякого часу поліція просила водіїв шукати альтернативні маршрути руху, передає The Weather Channel.

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Крім того, у центрі штату у вівторок, 31 січня, відбулося ще кілька аварій. Зокрема, на південно-схід від Фаулера сталося чотири ДТП. В одній з аварій вантажівка врізалася в трактор, після чого з ними зіткнулися ще чотири автомобілі.

Повідомляється, що в результаті аварії постраждали 10 осіб.

Нагадаємо, у неділю, 29 січня, на автомагістралі Джайпур-Агра (Індія) у ДТП зіткнулися 30 автомобілів.