В Еквадорі стався землетрус

11:31, 1 лютого 2017
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У вівторок, 31 січня, в Еквадорі стався землетрус магнітудою 5,5.

Flickr, Matt Katzenberger
В Еквадорі стався землетрус магнітудою 5,5 / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 5,9

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 25 кілометрах на південь від населеного пункту Пропісія. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у понеділок, 30 січня, учні та викладачі середніх шкіл, які знаходяться в італійських містечках Рагална, Николозі і Бронте поруч з діючим вулканом Етна на Сицилії, були евакуйовані після серії підземних поштовхів.

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