Січень 2017 року у Києві був теплішим за кліматичну норму менше ніж на градус.

Січень у Києві був теплішим за кліматичну норму менше ніж на градус / УНІАН

Середньомісячна температура повітря січня у столиці склала -4,9°, повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

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Найхолодніше у цьогорічному січні було на Різдво, коли мінімальна температура опустилася до -18,7° , а найтепліше - 2 січня, коли максимальна температура піднялася до +3,4°.

Опадів у Києві випало 32 мм, що склало 67% кліматичної норми.

Найбільша висота снігового покриву на проспекті Науки, 37 досягла 14 см 12 та 13 січня. Максимальне промерзання ґрунту не перевищило 25 см.

Нагадаємо, у середу, 1 лютого, у столиці вдень до -4°, без опадів.