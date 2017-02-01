Січень у Києві був теплішим за кліматичну норму

12:04, 1 лютого 2017
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Січень 2017 року у Києві був теплішим за кліматичну норму менше ніж на градус.

УНІАН
Січень у Києві був теплішим за кліматичну норму менше ніж на градус / УНІАН

Середньомісячна температура повітря січня у столиці склала -4,9°, повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

Сьогодні в Україні без опадів, на сході до -8° (карта)

Найхолодніше у цьогорічному січні було на Різдво, коли мінімальна температура опустилася до -18,7° , а найтепліше - 2 січня, коли максимальна температура піднялася до +3,4°.

Опадів у Києві випало 32 мм, що склало 67% кліматичної норми.

Найбільша висота снігового покриву на проспекті Науки, 37 досягла 14 см 12 та 13 січня. Максимальне промерзання ґрунту не перевищило 25 см.

Нагадаємо, у середу, 1 лютого, у столиці вдень до -4°, без опадів.

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