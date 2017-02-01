На популярних українських маршрутах без опадів, на сході температура -8°

У середу і четвер на автошляхах України без опадів, на сході температура до -8°.

На автошляхах України без опадів / severpost.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура -4°... +4°. Завтра на цьому маршруті температура до +3°, мінлива хмарність.

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На трасі Київ – Ужгород хмарно з проясненнями, температура в дорозі -4° ...+3°. У четвер на цьому маршруті місцями пройде мокрий сніг, температура до +3°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -6°, сонячно. Завтра на даному маршруті невелика хмарність, температура до -5°.

У напрямку Харкова синоптики прогнозують ясну погоду. Температура в дорозі до -8°. 2 лютого на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура -5°... -3°.

За маршрутом Київ – Чернівці мінлива хмарність, -4° ... -1°. За даним напрямом у четвер без опадів, температура до +4°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.