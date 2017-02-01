Рятувальники попереджають про туман 2 лютого

У четвер, 2 лютого, у багатьох областях України очікується туман.

Українців попереджають про туман 2 лютого / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За прогнозами Укргідрометцентру, 2 лютого вночі та вранці у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях та м. Києві туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян бути обережними під час перебування на вулиці.

Нагадаємо, 1 лютого в Україні без опадів. Найхолодніше буде на сході - до -8°.