"Хвилі холоду": синоптики розповіли, яка погода чекає Україну в лютому

За розрахунками метеорологів, нічні морози у північних і східних регіонах, а також в Карпатах у лютому досягнуть 20-22 градусів нижче, а снігу випаде за місяць ще від 25 см.

Прогноз погоди на лютий: морози і снігопади триватимуть / Фото УНІАН

Особливо сильні снігопади очікуються з 12 по 18 лютого. Трохи потеплішає лише до кінця місяця, передає Сегодня.

Останній місяць зими може виявитися ще холоднішим, ніж січень, обіцяють метеорологи.

По всій Україні перша хвиля холоду до –12—15 градусів зі снігопадами можлива вже 1-3 лютого, потім з 6 по 10 число встановиться ясна морозна погода, температура знизиться до –20—22 вночі і 11-16 вдень.

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Після цього почне поступово теплішати, й друга половина місяця очікується більш комфортною, хоча й сльотавою.

Стовпчик термометра підніметься до плюсової позначки, через що почнеться танення снігу. Фахівці Укргідрометцентру також прогнозують, що сніг частково зійде вже до кінця місяця, хоча й випаде його протягом місяця чимало — від 25 до 45 см.

Раніше начальник Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявляв, що і в зимовий, і літній періоди середні температури очікуються вище норми, оскільки тенденція до потепління триває.

"Але цієї зими будуть й люті морози і відлиги, а влітку, як звичайно, і спека, й прохолода зі зливами, точні дати яких передбачити неможливо", — розповів він.