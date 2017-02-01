В Україні з 3 лютого очікується серйозна зміна погодних умов

3 лютого в Україні зміниться характер погоди, у деяких регіонах температура поступово підвищиться на 5°-10°.

В Україні з 3 лютого очікується потепління / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"3-4 лютого характер погоди в Україні зміниться: на більшій частині території випадатиме мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, 3 лютого в Карпатах та на Закарпатті, вдень і на Чернігівщині та Сумщині, впродовж 4 лютого на Лівобережжі місцями сильні опади; починаючи з західних областей температура поступово підвищиться на 5°-10°", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 2-3 лютого, у зв’язку з потеплiнням та опадами у виглядi мокрого снiгу в гiрських районах Закарпатської областi оголошується значний (3-й) рiвень лавинної небезпеки. Інує загроза зсувiв снiгу на дороги.

Нагадаємо, у четвер, 2 лютого, у багатьох областях України очікується туман.