В Україні з 3 лютого очікується серйозна зміна погодних умов

16:02, 1 лютого 2017
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3 лютого в Україні зміниться характер погоди, у деяких регіонах температура поступово підвищиться на 5°-10°.

УНІАН
В Україні з 3 лютого очікується потепління / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На популярних українських маршрутах без опадів, на сході температура -8°

"3-4 лютого характер погоди в Україні зміниться: на більшій частині території випадатиме мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, 3 лютого в Карпатах та на Закарпатті, вдень і на Чернігівщині та Сумщині, впродовж 4 лютого на Лівобережжі місцями сильні опади; починаючи з західних областей температура поступово підвищиться на 5°-10°", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 2-3 лютого, у зв’язку з потеплiнням та опадами у виглядi мокрого снiгу в гiрських районах Закарпатської областi оголошується значний (3-й) рiвень лавинної небезпеки. Інує загроза зсувiв снiгу на дороги.

Нагадаємо, у четвер, 2 лютого, у багатьох областях України очікується туман.

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