В Україні завтра місцями пройде мокрий сніг, на сході вночі до -16° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 2 лютого на заході України очікується мокрий сніг. На сході вночі до -16°.
У Києві завтра без опадів, вночі -5°, вдень -3°. Вітер південно-східний, до 4.2 м/с.
В Україні з 3 лютого очікується серйозна зміна погодних умов
У Львові 2 лютого мокрий сніг, вночі 0°, вдень +2°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі -1°, вдень +1°. Вітер південний і південно-східний, до 3.7 м/с.
У Вінниці у четвер без опадів. Температура вночі -2°, вдень +1°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -3°, вдень +2°, вітер мінливий, до 3,5 м/с.
У Харкові у четвер без опадів, температура вночі -10°, вдень -4°. Вітер північно-західний, легкий.
У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -11°, вдень -4°. Вітер південний і південно-східний, легкий.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі -3°, вдень +1°. Вітер південний і західний, до 4.6 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вночі -10°, вдень -2°. Вітер північний та північно-західний, до 3.8 м/с.
У Краматорську у четвер без опадів, температура вночі -10°, вдень -4°, вітер західний та північно-західний, легкий.
У Сєвєродонецьку завтра очікується сонячна погода. Температура вночі -16°, вдень -4°. Вітер західний та північно-західний, до 3.8 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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Чернівці+22°... +11°