В Україні завтра місцями пройде мокрий сніг, на сході вночі до -16° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 лютого на заході України очікується мокрий сніг. На сході вночі до -16°.

В Україні завтра очікується мокрий сніг / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі -5°, вдень -3°. Вітер південно-східний, до 4.2 м/с.

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У Львові 2 лютого мокрий сніг, вночі 0°, вдень +2°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі -1°, вдень +1°. Вітер південний і південно-східний, до 3.7 м/с.

У Вінниці у четвер без опадів. Температура вночі -2°, вдень +1°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -3°, вдень +2°, вітер мінливий, до 3,5 м/с.

У Харкові у четвер без опадів, температура вночі -10°, вдень -4°. Вітер північно-західний, легкий.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -11°, вдень -4°. Вітер південний і південно-східний, легкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі -3°, вдень +1°. Вітер південний і західний, до 4.6 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вночі -10°, вдень -2°. Вітер північний та північно-західний, до 3.8 м/с.

У Краматорську у четвер без опадів, температура вночі -10°, вдень -4°, вітер західний та північно-західний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра очікується сонячна погода. Температура вночі -16°, вдень -4°. Вітер західний та північно-західний, до 3.8 м/с.

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