У Києві завтра без опадів, вдень до -3°

19:00, 1 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 2 лютого, у столиці без опадів, температура повітря вдень до -3°.

УНІАН
Завтра вдень в Україні до -3° / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -5°.

На популярних українських маршрутах без опадів, на сході температура -8°

Вітер південно-східний, до 4.2 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:32, а зайде у 16:51.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого на заході України очікується мокрий сніг. На сході вночі до -16°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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