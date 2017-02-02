Сьогодні в Україні місцями пройде мокрий сніг, на заході до +4° (карта)

08:01, 2 лютого 2017
532
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 2 лютого в Україні місцями пройде мокрий сніг. Найтепліше буде на заході - до +4°.

В Україні сьогодні місцями очікуються опади / УНІАН
В Україні сьогодні місцями очікуються опади / УНІАН

У столиці без опадів, вдень -3°. Вітер південно-східний, до 4.2 м/с.

На популярних українських маршрутах без опадів, на сході температура -8°

У Львові 2 лютого очікується мокрий сніг, температура повітря вдень +2°. Вітер змінний, слабкий.

У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря вдень +1°. Вітер південний і південно-східний, до 3.7 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці очікується невелика хмарність. Температура +1°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +2°, вітер мінливий, до 3,5 м/с.

УНІАН
На заході до +4° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до -4°, вітер північно-західний, легкий.

У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень +1°. Вітер південний і західний, до 4.6 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря -5°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -2°. Вітер північний та північно-західний, до 3.8 м/с.

У Краматорську у четвер невелика хмарність, вдень -4°. Вітер західний та північно-західний, легкий.

У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -4°. Вітер західний та північно-західний, до 3.8 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео) У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео)
На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб
У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео) У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео)
Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео) Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео)
Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото) Повінь в Індії: дороги перетворилися на річки, є загиблі (фото)
Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото) Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото)
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин