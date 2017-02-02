Сьогодні в Україні місцями пройде мокрий сніг, на заході до +4° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 2 лютого в Україні місцями пройде мокрий сніг. Найтепліше буде на заході - до +4°.
У столиці без опадів, вдень -3°. Вітер південно-східний, до 4.2 м/с.
На популярних українських маршрутах без опадів, на сході температура -8°
У Львові 2 лютого очікується мокрий сніг, температура повітря вдень +2°. Вітер змінний, слабкий.
У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря вдень +1°. Вітер південний і південно-східний, до 3.7 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці очікується невелика хмарність. Температура +1°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +2°, вітер мінливий, до 3,5 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до -4°, вітер північно-західний, легкий.
У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень +1°. Вітер південний і західний, до 4.6 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря -5°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -2°. Вітер північний та північно-західний, до 3.8 м/с.
У Краматорську у четвер невелика хмарність, вдень -4°. Вітер західний та північно-західний, легкий.
У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -4°. Вітер західний та північно-західний, до 3.8 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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Чернівці+22°... +11°