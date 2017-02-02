Сьогодні в Україні місцями пройде мокрий сніг, на заході до +4° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 2 лютого в Україні місцями пройде мокрий сніг. Найтепліше буде на заході - до +4°.

В Україні сьогодні місцями очікуються опади / УНІАН

У столиці без опадів, вдень -3°. Вітер південно-східний, до 4.2 м/с.

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У Львові 2 лютого очікується мокрий сніг, температура повітря вдень +2°. Вітер змінний, слабкий.

У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря вдень +1°. Вітер південний і південно-східний, до 3.7 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці очікується невелика хмарність. Температура +1°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +2°, вітер мінливий, до 3,5 м/с.

На заході до +4° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до -4°, вітер північно-західний, легкий.

У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень +1°. Вітер південний і західний, до 4.6 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря -5°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -2°. Вітер північний та північно-західний, до 3.8 м/с.

У Краматорську у четвер невелика хмарність, вдень -4°. Вітер західний та північно-західний, легкий.

У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -4°. Вітер західний та північно-західний, до 3.8 м/с.

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