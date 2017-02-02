У Києві сьогодні без опадів, вдень до -3°

08:30, 2 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 2 лютого в столиці вдень до -3°, без опадів.

УНІАН
У Києві вдень до -3° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -3°, ввечері - до -5°. Вітер південно-східний, до 4.2 м/с.

На популярних українських маршрутах без опадів, на сході температура -8°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:32, а зайде у 16:51.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 лютого в Україні місцями пройде мокрий сніг. Найтепліше буде на заході - до +4°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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