У Києві сьогодні без опадів, вдень до -3°

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 лютого в столиці вдень до -3°, без опадів.

У Києві вдень до -3° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -3°, ввечері - до -5°. Вітер південно-східний, до 4.2 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:32, а зайде у 16:51.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 лютого в Україні місцями пройде мокрий сніг. Найтепліше буде на заході - до +4°.

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