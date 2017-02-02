Киян попереджають про туман

Сьогодні, 2 лютого, у Києві очікується туман, видимість 200-500 м.

Жителів Києва попереджають про туман / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

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"Вранці 2 лютого в столиці очікується туман, видимість 200-500 м. За прогнозом синоптиків, буде хмарна з проясненнями погода", - йдеться в повідомленні.

У КМДА закликають водіїв бути особливо уважними та обережними на дорогах міста.

Також зазначається, що 3-4 лютого характер погоди зміниться: випадатиме мокрий сніг, дощ. На дорогах буде слизько; температура підвищиться вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Нагадаємо, 2 лютого в столиці вдень до -3°, без опадів.