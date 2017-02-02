На сході Австралії зафіксовано рекордно теплий січень

10:30, 2 лютого 2017
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Східна частина Австралії знаходиться під владою сильної спеки, у багатьох районах у січні були побиті температурні рекорди.

Reuters
Reuters

Місцями температура вдень піднімається вище +40°, повідомляє Al Jazeera.

Найвища температура була зафіксована в місті Мумба на північному сході штату Південна Австралія. Тут 31 січня вдень було +45°. Втім, цей показник досить далекий від рекорду, який складає 49,6°.

У Сіднеї зафіксували новий температурний рекорд

У Сіднеї вже дев'ять днів температура досягає 35°, що повторює рекорд, встановлений влітку 1895-1896. У Брісбені середня температура січня склала 31,4°. Цей результат є рекордним за останні 13 років.

За прогнозами синоптиків, спекотна погода збережеться цього тижня в Південному Уельсі, а жителі штату Вікторія можуть розраховувати на невелике зниження температури.

Нагадаємо, у Сантьяго (Чилі) 14 грудня температура повітря піднялася до +37,3°, що стало найвищим показником з 1915 року.

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