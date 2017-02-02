Сьогодні відзначають День бабака

11:37, 2 лютого 2017
607
0

2 лютого відзначають День бабака. У цей день визначають тривалість весни за поведінкою спеціально "призначеного" бабака.

Львівський бабак Мишко / УНІАН
Львівський бабак Мишко / УНІАН

Традиція походить з США. 2 лютого спостерігають за поведінкою бабака. Якщо він бачить свою тінь та лізе спати назад до нори - отже, буде ще кілька морозних тижнів. Але якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не вертається до нори - отже, йде рання весна.

Офіційним святом у США цей день став ще у 1886 році.

Згідно ж українських традицій бабак прокидався від зимової сплячки на свято Явдохи (14 березня). Він виходить на світ, свище три рази, а потім лягає на другий бік і так спить аж до Благовіщення. Отож люди виходили в поле, особливо в степовій Україні, щоб почути той посвист.

В Україні зараз "працюють" два бабаки-"метеорологи" - Тимко (живе на біостанції Харківського національного університету ім. В. Каразина) і Мишко (з 2009 р. живе у Львівському дитячому еколого-натуралістичному центрі ).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео) У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео)
Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5 Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5
На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб
У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео) У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео)
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
В Києві сьогодні сонячно, температура до +23° В Києві сьогодні сонячно, температура до +23°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин