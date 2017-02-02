Сьогодні відзначають День бабака

2 лютого відзначають День бабака. У цей день визначають тривалість весни за поведінкою спеціально "призначеного" бабака.

Львівський бабак Мишко / УНІАН

Традиція походить з США. 2 лютого спостерігають за поведінкою бабака. Якщо він бачить свою тінь та лізе спати назад до нори - отже, буде ще кілька морозних тижнів. Але якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не вертається до нори - отже, йде рання весна.

Офіційним святом у США цей день став ще у 1886 році.

Згідно ж українських традицій бабак прокидався від зимової сплячки на свято Явдохи (14 березня). Він виходить на світ, свище три рази, а потім лягає на другий бік і так спить аж до Благовіщення. Отож люди виходили в поле, особливо в степовій Україні, щоб почути той посвист.

В Україні зараз "працюють" два бабаки-"метеорологи" - Тимко (живе на біостанції Харківського національного університету ім. В. Каразина) і Мишко (з 2009 р. живе у Львівському дитячому еколого-натуралістичному центрі ).