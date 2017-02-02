Рятувальники попереджають лавинну небезпеку на Закарпатті

Протягом 2-3 лютого в гiрських районах Закарпатської областi очікується 3-й рiвень лавинної небезпеки.

На Закарпатті очікується значний рівень лавинної небезпеки / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За інформацією Укргідрометеоцентру, 2-3 лютого у зв’язку з потеплiнням та опадами у виглядi мокрого снiгу в гiрських районах Закарпатської областi оголошується значний (3-й) рiвень лавинної небезпеки, iснує загроза зсувiв снiгу на дороги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 лютого в Україні зміниться характер погоди, у деяких регіонах температура поступово підвищиться на 5°-10°.