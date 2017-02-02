Бабак Тимко передбачив прихід весни через шість тижнів

Сьогодні, у День бабака, на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна в селі Гайдари бабак Тимко передбачив, коли настане весна.

Бабак Тимко / УНІАН

За прогнозом Тимка-другого, весна в Україні настане через шість тижнів і буде теплою, повідомляє "Городской дозор".

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Як розповів "охоронець бабака", професор біофаку ХНУ ім. Каразіна Віктор Токарський, два тижні тому Тимку знайшли дружину - Ларису.

Зазначимо, у День бабака відзначають тривалість весни за поведінкою спеціально "призначеного" бабака. Якщо він бачить свою тінь і лізе спати назад до нори - отже, буде ще кілька морозних тижнів. Але якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не повертається в нору - значить йде рання весна.