На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, у п'ятницю на заході потеплішає до +8°

13:00, 2 лютого 2017
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У четвер і п'ятницю на популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +8°.

На автошляхах України очікуються опади / УНІАН
На автошляхах України очікуються опади / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура -5°... +2°. Завтра на цьому маршруті температура до +8°, пройдуть дощі і сніг.

Сьогодні в Україні місцями пройде мокрий сніг, на заході до +4° (карта)

На трасі Київ – Ужгород місцями пройде мокрий сніг, температура в дорозі -4° ...+4°. У п'ятницю на цьому маршруті очікуються опади, температура до +4°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -4°, сонячно. Завтра на даному маршруті снігопад, температура до -1°.

У напрямку Харкова синоптики прогнозують ясну погоду. Температура в дорозі до -6°. 3 лютого на цьому напрямку пройде сніг, температура -5°... 0°.

За маршрутом Київ – Чернівці практично без опадів, -4° ... +3°. За даним напрямком в п'ятницю пройдуть дощі і сніг, температура до +8°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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