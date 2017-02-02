На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, у п'ятницю на заході потеплішає до +8°

У четвер і п'ятницю на популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +8°.

На автошляхах України очікуються опади / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура -5°... +2°. Завтра на цьому маршруті температура до +8°, пройдуть дощі і сніг.

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На трасі Київ – Ужгород місцями пройде мокрий сніг, температура в дорозі -4° ...+4°. У п'ятницю на цьому маршруті очікуються опади, температура до +4°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -4°, сонячно. Завтра на даному маршруті снігопад, температура до -1°.

У напрямку Харкова синоптики прогнозують ясну погоду. Температура в дорозі до -6°. 3 лютого на цьому напрямку пройде сніг, температура -5°... 0°.

За маршрутом Київ – Чернівці практично без опадів, -4° ... +3°. За даним напрямком в п'ятницю пройдуть дощі і сніг, температура до +8°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.