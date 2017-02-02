На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, у п'ятницю на заході потеплішає до +8°
У четвер і п'ятницю на популярних українських маршрутах пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +8°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура -5°... +2°. Завтра на цьому маршруті температура до +8°, пройдуть дощі і сніг.
Сьогодні в Україні місцями пройде мокрий сніг, на заході до +4° (карта)
На трасі Київ – Ужгород місцями пройде мокрий сніг, температура в дорозі -4° ...+4°. У п'ятницю на цьому маршруті очікуються опади, температура до +4°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -4°, сонячно. Завтра на даному маршруті снігопад, температура до -1°.
У напрямку Харкова синоптики прогнозують ясну погоду. Температура в дорозі до -6°. 3 лютого на цьому напрямку пройде сніг, температура -5°... 0°.
За маршрутом Київ – Чернівці практично без опадів, -4° ... +3°. За даним напрямком в п'ятницю пройдуть дощі і сніг, температура до +8°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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Чернівці+22°... +11°