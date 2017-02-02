У результаті повені в Перу загинули 15 осіб

У результаті повеней і зсувів ґрунту в Перу загинули 15 людей, понад 36 тисяч жителів були евакуйовані.

Наслідки повені в Перу / Reuters

Цього тижня підтвердили загибель шести осіб, яких накрило обвалом на півдні регіону Арекіпа, передає news24.

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Крім того, шість шахтарів опинилися під землею в районі Акарі. Через зсуви, які й досі тривають, їхні тіла поки не вдалося виявити.

З минулого тижня тут запровадили надзвичайний стан. Стихія заблокувала дороги, знищила численні будівлі і посіви.

Нагадаємо, у результаті повеней, які почалися на півдні Таїланду ще в грудні, загинула 91 людина.