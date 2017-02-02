Бабак Філ із США підтвердив прогноз українського Тимка: зима триватиме ще шість тижнів (фоторепортаж)
Бабак Філ із міста Панксатоні (штат Пенсільванія, США) сьогодні, 2 лютого, передбачив, коли прийде весна.
Філ сьогодні побачив свою тінь - це означає, що весна прийде через шість тижнів, повідомляє USA Today.
Сьогодні відзначають День бабака
За тим, як бабака витягують з нори, спостерігали сотні місцевих жителів.
Це передбачення стало вже 131-м, традиція передбачати погоду за допомогою бабака почалася в місті в 1886 році.
Зазначимо, щороку 2 лютого визначають тривалість весни за поведінкою спеціально "призначеного" бабака. Якщо він бачить свою тінь і лізе спати назад до нори - буде ще кілька морозних тижнів. Але якщо день похмурий, бабак не бачить тіні і не повертається в нору - значить йде рання весна.
Сьогодні український бабак Тимко також передрік ще шість тижнів зими.
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