На Закарпатті зійшли снігові лавини, рух транспорту перекритий
Сьогодні, 2 лютого, на Закарпатті зійшло п’ять снігових лавин.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
У Закарпатській області на дорогу зійшло кілька снігових лавин
Близько 12:10 на автодорогу місцевого значення поблизу с. Вільшани Хустського району зійшли три лавини. На даний момент рух транспортних засобів забезпечено в обох напрямках, ніхто не постраждав.
Поблизу с. Нересниця Тячівського району близько 12:32 лавина зійшла на дорожнє покриття. Загиблих, травмованих та засипаних транспортних засобів внаслідок сходження снігової лавини немає, наразі рух транспортних засобів забезпечено в обох напрямках.
Близько 14:30 виникло сходження снігової лавини на автодорогу Т-07-28 Колочава – Усть-Чорна – Калини – Бедевля, км 32+200. Рух транспорту перекритий. На розчистку дороги від снігової лавини направлено техніку із Тячівського райавтодору.
Нагадаємо, протягом 2-3 лютого в гiрських районах Закарпатської областi очікується 3-й рiвень лавинної небезпеки.
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