На Закарпатті зійшли снігові лавини, рух транспорту перекритий

15:28, 2 лютого 2017
631
0

Сьогодні, 2 лютого, на Закарпатті зійшло п’ять снігових лавин.

У Закарпатській області зійшли 2 снігові лавини / zak.depo.ua
На Закарпатті зійшли лавини / zak.depo.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Закарпатській області на дорогу зійшло кілька снігових лавин

Близько 12:10 на автодорогу місцевого значення поблизу с. Вільшани Хустського району зійшли три лавини. На даний момент рух транспортних засобів забезпечено в обох напрямках, ніхто не постраждав.

Поблизу с. Нересниця Тячівського району близько 12:32 лавина зійшла на дорожнє покриття. Загиблих, травмованих та засипаних транспортних засобів внаслідок сходження снігової лавини немає, наразі рух транспортних засобів забезпечено в обох напрямках.

Близько 14:30 виникло сходження снігової лавини на автодорогу Т-07-28 Колочава – Усть-Чорна – Калини – Бедевля, км 32+200. Рух транспорту перекритий. На розчистку дороги від снігової лавини направлено техніку із Тячівського райавтодору.

Нагадаємо, протягом 2-3 лютого в гiрських районах Закарпатської областi очікується 3-й рiвень лавинної небезпеки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз) Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз)
Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5 Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5
Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео) Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео)
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
В Києві сьогодні сонячно, температура до +23° В Києві сьогодні сонячно, температура до +23°
В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин