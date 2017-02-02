На Закарпатті зійшли снігові лавини, рух транспорту перекритий

Сьогодні, 2 лютого, на Закарпатті зійшло п’ять снігових лавин.

На Закарпатті зійшли лавини / zak.depo.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Близько 12:10 на автодорогу місцевого значення поблизу с. Вільшани Хустського району зійшли три лавини. На даний момент рух транспортних засобів забезпечено в обох напрямках, ніхто не постраждав.

Поблизу с. Нересниця Тячівського району близько 12:32 лавина зійшла на дорожнє покриття. Загиблих, травмованих та засипаних транспортних засобів внаслідок сходження снігової лавини немає, наразі рух транспортних засобів забезпечено в обох напрямках.

Близько 14:30 виникло сходження снігової лавини на автодорогу Т-07-28 Колочава – Усть-Чорна – Калини – Бедевля, км 32+200. Рух транспорту перекритий. На розчистку дороги від снігової лавини направлено техніку із Тячівського райавтодору.

Нагадаємо, протягом 2-3 лютого в гiрських районах Закарпатської областi очікується 3-й рiвень лавинної небезпеки.