У четвер, 2 лютого, у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 5,2.

У Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 5,2 / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 25 кілометрах на схід від населеного пункту Опотики. Осередок землетрусу залягав на глибині 65 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у понеділок, 30 січня, учні та викладачі середніх шкіл, які знаходяться в італійських містечках Рагална, Николозі і Бронте поруч з діючим вулканом Етна на Сицилії, були евакуйовані після серії підземних поштовхів.