У більшості регіонів України завтра очікуються опади, на заході вдень до +8° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 лютого в більшості регіонів України очікуються опади. На заході вдень до +8°.

Завтра в Україні очікуються опади / УНІАН

У Києві завтра пройде сніг, вночі -4°, вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, до 4.9 м/с.

У Львові 3 лютого мокрий сніг, вночі -3°, вдень +4°. Вітер мінливий, легкий.

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У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі -3°, вдень +2°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

У Вінниці у п'ятницю пройде сніг з дощем. Температура вночі -3°, вдень +2°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі 0°, вдень +7°, вітер південний і південно-західний, до 6.1 м/с.

У Харкові у п'ятницю пройде сніг, температура вночі -6°, вдень -5°. Вітер південно-східний, помірний.

У Дніпрі завтра очікується снігопад. Температура вночі -1°, вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі 0°, вдень +6°. Вітер південний і південно-східний, до 5.2 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -1°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі -4°, вдень -2°, вітер південний і південно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра очікується похмура погода. Температура вночі -8°, вдень -6°. Вітер східний та південно-східний, до 4.1 м/с.

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