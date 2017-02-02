У більшості регіонів України завтра очікуються опади, на заході вдень до +8° (відеопрогноз)

18:30, 2 лютого 2017
447
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 лютого в більшості регіонів України очікуються опади. На заході вдень до +8°.

Завтра в Україні очікуються опади / УНІАН
Завтра в Україні очікуються опади / УНІАН

У Києві завтра пройде сніг, вночі -4°, вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, до 4.9 м/с.

У Львові 3 лютого мокрий сніг, вночі -3°, вдень +4°. Вітер мінливий, легкий.

На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, у п'ятницю на заході потеплішає до +8°

У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі -3°, вдень +2°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

У Вінниці у п'ятницю пройде сніг з дощем. Температура вночі -3°, вдень +2°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі 0°, вдень +7°, вітер південний і південно-західний, до 6.1 м/с.

У Харкові у п'ятницю пройде сніг, температура вночі -6°, вдень -5°. Вітер південно-східний, помірний.

У Дніпрі завтра очікується снігопад. Температура вночі -1°, вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі 0°, вдень +6°. Вітер південний і південно-східний, до 5.2 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -1°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі -4°, вдень -2°, вітер південний і південно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра очікується похмура погода. Температура вночі -8°, вдень -6°. Вітер східний та південно-східний, до 4.1 м/с.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз) Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз)
Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5 Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5
На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб
Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото) Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта)
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин