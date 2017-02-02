У більшості регіонів України завтра очікуються опади, на заході вдень до +8° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 3 лютого в більшості регіонів України очікуються опади. На заході вдень до +8°.
У Києві завтра пройде сніг, вночі -4°, вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, до 4.9 м/с.
У Львові 3 лютого мокрий сніг, вночі -3°, вдень +4°. Вітер мінливий, легкий.
На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, у п'ятницю на заході потеплішає до +8°
У Луцьку завтра очікуються опади. Температура повітря вночі -3°, вдень +2°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.
У Вінниці у п'ятницю пройде сніг з дощем. Температура вночі -3°, вдень +2°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі 0°, вдень +7°, вітер південний і південно-західний, до 6.1 м/с.
У Харкові у п'ятницю пройде сніг, температура вночі -6°, вдень -5°. Вітер південно-східний, помірний.
У Дніпрі завтра очікується снігопад. Температура вночі -1°, вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі 0°, вдень +6°. Вітер південний і південно-східний, до 5.2 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють хмарну погоду, температура вночі -1°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.
У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі -4°, вдень -2°, вітер південний і південно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра очікується похмура погода. Температура вночі -8°, вдень -6°. Вітер східний та південно-східний, до 4.1 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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Чернівці+22°... +11°