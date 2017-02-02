У Києві завтра пройде сніг, вночі до -4°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 3 лютого, у столиці вдень до 0°, пройде сніг.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -1°. Вітер південний і південно-східний, до 4.9 м/с.

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Завтра сонце в столиці зійде у 07:30, а зайде у 16:53.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого в більшості регіонів України очікуються опади. На заході вдень до +8°.

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