У Києві завтра пройде сніг, вночі до -4°

19:00, 2 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 3 лютого, у столиці вдень до 0°, пройде сніг.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН
У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -1°. Вітер південний і південно-східний, до 4.9 м/с.

На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, у п'ятницю на заході потеплішає до +8°

Завтра сонце в столиці зійде у 07:30, а зайде у 16:53.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого в більшості регіонів України очікуються опади. На заході вдень до +8°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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