Завтра в Україні різко зміниться погода
Завтра, 3 лютого, в Україні різко зміняться погодні умови, оскільки на її територію насувається атмосферний фронт.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"На завтра до нас йде відчутне тепло, вже мчиться сильний поривчастий вітер, сунуть мокрий сніг та дощ", - прогнозує вона.
Очікується ускладнення ситуацій на дорогах, підтавання льоду як на дахах, так і на тротуарах.
В Україну йде потепління до +3°
"Ніякого особливого синоптичного армагедону, але все разом - сніг, дощ, вітер", - йдеться у повідомленні Діденко.
Найтеплішою буде західна частина України, ймовірність періодичного дощу найвища саме там. В Ужгороді завтра можуть бути усі +7. У Львові очікується до +4+5, у Чернівцях до +6.
"На решті території України аж так тепло не буде, або близько нуля, або невеликі "мінуси", і у більшості областей випадатиме сніг та мокрий сніг. Відрізнятиметься східна частина, у Луганську, Донецьку, Харкові суттєві опади малоймовірні і холодніше. Вночі у Харкові, Донецьку до -12, а в Луганську до -15. Вдень -4-10", - прогнозує синоптик, додавши, що очікується сильний вітер.
У Києві завтра - негода. У столиці очікується мокрий сніг, посилення вітру і протягом дня близько нуля.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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Чернівці+22°... +11°