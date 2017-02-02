Завтра в Україні різко зміниться погода

Завтра, 3 лютого, в Україні різко зміняться погодні умови, оскільки на її територію насувається атмосферний фронт.

У Києві завтра очікується сніг та сильний вітер / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"На завтра до нас йде відчутне тепло, вже мчиться сильний поривчастий вітер, сунуть мокрий сніг та дощ", - прогнозує вона.

Очікується ускладнення ситуацій на дорогах, підтавання льоду як на дахах, так і на тротуарах.

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"Ніякого особливого синоптичного армагедону, але все разом - сніг, дощ, вітер", - йдеться у повідомленні Діденко.

Найтеплішою буде західна частина України, ймовірність періодичного дощу найвища саме там. В Ужгороді завтра можуть бути усі +7. У Львові очікується до +4+5, у Чернівцях до +6.

"На решті території України аж так тепло не буде, або близько нуля, або невеликі "мінуси", і у більшості областей випадатиме сніг та мокрий сніг. Відрізнятиметься східна частина, у Луганську, Донецьку, Харкові суттєві опади малоймовірні і холодніше. Вночі у Харкові, Донецьку до -12, а в Луганську до -15. Вдень -4-10", - прогнозує синоптик, додавши, що очікується сильний вітер.

У Києві завтра - негода. У столиці очікується мокрий сніг, посилення вітру і протягом дня близько нуля.