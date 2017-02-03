Сьогодні практично по всій Україні очікуються опади, на заході до +8° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 лютого в більшості регіонів України очікуються опади. Найтепліше буде на заході - до +8°.

В Україні сьогодні очікуються опади / УНІАН

У столиці сьогодні піде сніг, вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, до 4.9 м/с.

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У Львові 3 лютого очікується мокрий сніг, температура повітря вдень +4°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря вдень +2°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю очікується сніг з дощем. Температура +2°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +7°, вітер південний і південно-західний, до 6.1 м/с.

На заході до +8° / УНІАН

У Харкові пройде сніг. Температура до -5°, вітер південно-східний, помірний.

У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень +6°. Вітер південний і південно-східний, до 5.2 м/с.

У Дніпрі снігопад. Температура повітря -0°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень 0°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.

У Краматорську в п'ятницю невелика хмарність, вдень -2°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -6°. Вітер східний та південно-східний, до 4.1 м/с.

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