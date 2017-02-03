Сьогодні практично по всій Україні очікуються опади, на заході до +8° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 3 лютого в більшості регіонів України очікуються опади. Найтепліше буде на заході - до +8°.
У столиці сьогодні піде сніг, вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, до 4.9 м/с.
На автошляхах України пройдуть дощі і сніг, у п'ятницю на заході потеплішає до +8°
У Львові 3 лютого очікується мокрий сніг, температура повітря вдень +4°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря вдень +2°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю очікується сніг з дощем. Температура +2°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +7°, вітер південний і південно-західний, до 6.1 м/с.
У Харкові пройде сніг. Температура до -5°, вітер південно-східний, помірний.
У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень +6°. Вітер південний і південно-східний, до 5.2 м/с.
У Дніпрі снігопад. Температура повітря -0°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень 0°. Вітер мінливий, до 4.3 м/с.
У Краматорську в п'ятницю невелика хмарність, вдень -2°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -6°. Вітер східний та південно-східний, до 4.1 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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Чернівці+22°... +11°