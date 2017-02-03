У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до 0°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 3 лютого, у столиці вдень до 0°, пройде сніг.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -1°. Вітер південно-східний, до 4.2 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:32, а зайде у 16:51.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого в більшості регіонів України очікуються опади. Найтепліше буде на заході - до +8°.

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