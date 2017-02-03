Через негоду в чотирьох областях обмежили рух автотранспорту

Сьогодні, 3 лютого, у Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій та Закарпатській областях тимчасово буде обмежений рух транспорту.

У чотирьох областях обмежили рух автотранспорту / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укравтодор.

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Зокрема, з 06:30 вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту на таких автодорогах Черкаської області: М-05 Київ – Одеса, км 143+028 – км 274+360; М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 513+515 – км 578+928.

У Вінницькій області з 06:00 введено обмеження для руху автобусів по всій мережі доріг загального користування.

З 05:00 на Хмельниччині діє обмеження для руху великовагового транспорту та автобусів по автодорогах місцевого значення.

У Закарпатській області з 21:30 2 лютого рух по автодорозі Свалява – Мукачеве перекрито для транспорту. Об’їзд здійснюється по автодорозі М-06, яка проходить паралельно.

Нагадаємо, 2 лютого, на Закарпатті зійшло п’ять снігових лавин.