Число жертв повені в Таїланді зросло до 96

У результаті повені в Таїланді загинули 96 осіб.

Повінь у Таїланді / Reuters

Усього від стихії постраждали 12 провінцій на півдні країни, повідомляє The Floodlist з посиланням на департамент з попередження стихійних лих Таїланду.

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На даний момент затопленими залишаються три провінції, де постраждали 15 тисяч осіб. Департамент займається відновленням решти провінцій.

Спільно з військовими рятувальники надають допомогу потерпілим і намагаються прискорити ремонтні роботи, щоб жителі могли якомога швидше повернутися до нормального життя.

Нагадаємо, близько 7 тисяч жителів округу Сан-Ніколас в аргентинській провінції Буенос-Айрес були змушені покинути свої будинки через повені.