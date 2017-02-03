Число жертв повені в Таїланді зросло до 96

10:33, 3 лютого 2017
436
0

У результаті повені в Таїланді загинули 96 осіб.

Повінь у Таїланді / Reuters
Повінь у Таїланді / Reuters

Усього від стихії постраждали 12 провінцій на півдні країни, повідомляє The Floodlist з посиланням на департамент з попередження стихійних лих Таїланду.

Проливні дощі викликали повені в Болівії і Перу

На даний момент затопленими залишаються три провінції, де постраждали 15 тисяч осіб. Департамент займається відновленням решти провінцій.

Спільно з військовими рятувальники надають допомогу потерпілим і намагаються прискорити ремонтні роботи, щоб жителі могли якомога швидше повернутися до нормального життя.

Нагадаємо, близько 7 тисяч жителів округу Сан-Ніколас в аргентинській провінції Буенос-Айрес були змушені покинути свої будинки через повені.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра сонячно, температура до +24° У Києві завтра сонячно, температура до +24°
Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз) Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз)
У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео) У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео)
Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео) Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
В Києві сьогодні сонячно, температура до +23° В Києві сьогодні сонячно, температура до +23°
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин