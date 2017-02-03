У Київській та Житомирській областях через погіршення погодних умов обмежено рух транспорту

У Київській та Житомирській областях сьогодні, 3 лютого, через негоду тимчасово обмежено рух транспорту.

У Київській та Житомирській областях обмежено рух транспорту / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Зокрема, у Київській області з 08:30 3 лютого введено обмеження руху автобусів та великовантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.

У Житомирській області з 07:30 обмежено рух автобусів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.

Як повідомляв УНІАН, раніше рух автотранспорту обмежили в чотирьох українських областях.