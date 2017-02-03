На вихідних в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні в неділю потеплішає до +8° (карта)

12:00, 3 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями очікуються опади. У неділю на півдні потеплішає до +8°.

УНІАН
На вихідних в Україні місцями очікуються опади / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі -6°, вдень -1°. У неділю також без опадів, -6°...-2°.

Сьогодні практично по всій Україні очікуються опади, на заході до +8° (карта)

У Львові завтра снігопад, вночі 0°, вдень +2°. У неділю мокрий сніг, -3°...+3°.

У Луцьку в суботу вночі -5°, вдень -1°, без опадів. У неділю вночі -10°, вдень +1° сніг с дощем.

У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...0°. У неділю до +1°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -1°, вдень +8°. У неділю 0°...+6°.

У Харкові в суботу мокрий сніг, температура вночі -4°, вдень +1°. У неділю -5°...-1°, без опадів.

Прогноз на 4 лютого / УНІАН
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У Дніпрі в суботу пройде дощ. Температура вночі -3°, вдень +4°. У неділю без опадів, температура повітря -2°...+1°.

У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +1°...+7°. У неділю -3°...+8°, можливий дощ.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі -2°, вдень +4°. У неділю без осдков, температура до +3°.

У Краматорську в суботу пройде дощ, температура вночі -1°, вдень +5°. У неділю температура +2°, хмарно з проясненнями.

У Сєвєродонецьку завтра сніг з дощем, температура вночі -1°, вдень +5°. У неділю -3°...+2°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу хмарно, температура до +43°. У неділю пройде дощ, вночі -7°, вдень +4°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі -1°, вдень +5°. У неділю злива, вночі -3°, вдень до +6°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура до +4°. У неділю температура повітря -10°, пройде дощ.

У Сваляві завтра пройде дощ, +4°, у неділю також очікується злива, температура повітря -5° ...+3°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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