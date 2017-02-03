На вихідних в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні в неділю потеплішає до +8° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями очікуються опади. У неділю на півдні потеплішає до +8°.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі -6°, вдень -1°. У неділю також без опадів, -6°...-2°.
Сьогодні практично по всій Україні очікуються опади, на заході до +8° (карта)
У Львові завтра снігопад, вночі 0°, вдень +2°. У неділю мокрий сніг, -3°...+3°.
У Луцьку в суботу вночі -5°, вдень -1°, без опадів. У неділю вночі -10°, вдень +1° сніг с дощем.
У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря -3°...0°. У неділю до +1°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -1°, вдень +8°. У неділю 0°...+6°.
У Харкові в суботу мокрий сніг, температура вночі -4°, вдень +1°. У неділю -5°...-1°, без опадів.
У Дніпрі в суботу пройде дощ. Температура вночі -3°, вдень +4°. У неділю без опадів, температура повітря -2°...+1°.
У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +1°...+7°. У неділю -3°...+8°, можливий дощ.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі -2°, вдень +4°. У неділю без осдков, температура до +3°.
У Краматорську в суботу пройде дощ, температура вночі -1°, вдень +5°. У неділю температура +2°, хмарно з проясненнями.
У Сєвєродонецьку завтра сніг з дощем, температура вночі -1°, вдень +5°. У неділю -3°...+2°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу хмарно, температура до +43°. У неділю пройде дощ, вночі -7°, вдень +4°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі -1°, вдень +5°. У неділю злива, вночі -3°, вдень до +6°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура до +4°. У неділю температура повітря -10°, пройде дощ.
У Сваляві завтра пройде дощ, +4°, у неділю також очікується злива, температура повітря -5° ...+3°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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Чернівці+22°... +11°