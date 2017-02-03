Негода на Закарпатті: у регіоні зійшли снігові лавини та затоплені численні подвір’я (відео)
Упродовж минулої доби через несприятливі погодні умови у Закарпатській області сталося підтоплення 87 дворогосподарств і 4 житлових будинків.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зокрема, в Іршавському районі підтоплено 67 дворогосподарств, три сім’ї було відселено зі своїх будинків.
На вихідних в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні в неділю потеплішає до +8° (карта)
У Тячівському районі зійшла лавина об’ємом близько 150 куб. м. У селі Новоселиця затопило будинок, до родичів відселено сім'ю з двох чоловік.
У селі Тур'я Поляна затопило центральну вулицю та транспортний міст. У результаті утворення льодового затору протяжністю орієнтовно 200 м підтоплено орієнтовно 20 дворогосподарств та зруйновано індивідуальний пішохідний місток.
На ліквідацію наслідків підтоплень від Управління ДСНС у Закарпатській області залучено 35 чоловік особового складу, 2 плавзасоби та 6 одиниць техніки.
Нагадаємо, через негоду у Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій та Закарпатській областях тимчасово буде обмежений рух транспорту.
Погода в Україні
-
Вінниця+21°... +11°
-
Дніпро+24°... +14°
-
Донецьк+26°... +15°
-
Житомир+22°... +12°
-
Запоріжжя+26°... +16°
-
Івано-Франківськ+19°... +9°
-
Київ+23°... +13°
-
Кіровоград+23°... +12°
-
Луганськ+28°... +16°
-
Луцьк+20°... +10°
-
Львів+19°... +9°
-
Миколаїв+26°... +14°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+22°... +12°
-
Рівне+20°... +10°
-
Сімферополь+27°... +16°
-
Суми+21°... +11°
-
Тернопіль+18°... +9°
-
Харків+23°... +13°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+20°... +9°
-
Черкаси+22°... +13°
-
Чернігів+22°... +11°
-
Чернівці+22°... +11°