Негода на Закарпатті: у регіоні зійшли снігові лавини та затоплені численні подвір’я (відео)

Упродовж минулої доби через несприятливі погодні умови у Закарпатській області сталося підтоплення 87 дворогосподарств і 4 житлових будинків.

Негода на Закарпатті / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, в Іршавському районі підтоплено 67 дворогосподарств, три сім’ї було відселено зі своїх будинків.

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У Тячівському районі зійшла лавина об’ємом близько 150 куб. м. У селі Новоселиця затопило будинок, до родичів відселено сім'ю з двох чоловік.

У селі Тур'я Поляна затопило центральну вулицю та транспортний міст. У результаті утворення льодового затору протяжністю орієнтовно 200 м підтоплено орієнтовно 20 дворогосподарств та зруйновано індивідуальний пішохідний місток.

На ліквідацію наслідків підтоплень від Управління ДСНС у Закарпатській області залучено 35 чоловік особового складу, 2 плавзасоби та 6 одиниць техніки.

Нагадаємо, через негоду у Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій та Закарпатській областях тимчасово буде обмежений рух транспорту.