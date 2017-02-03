Негода на Закарпатті: у регіоні зійшли снігові лавини та затоплені численні подвір’я (відео)

12:26, 3 лютого 2017
1110
0

Упродовж минулої доби через несприятливі погодні умови у Закарпатській області сталося підтоплення 87 дворогосподарств і 4 житлових будинків.

Негода на Закарпатті / ДСНС
Негода на Закарпатті / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, в Іршавському районі підтоплено 67 дворогосподарств, три сім’ї було відселено зі своїх будинків.

На вихідних в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні в неділю потеплішає до +8° (карта)

У Тячівському районі зійшла лавина об’ємом близько 150 куб. м. У селі Новоселиця затопило будинок, до родичів відселено сім'ю з двох чоловік.

У селі Тур'я Поляна затопило центральну вулицю та транспортний міст. У результаті утворення льодового затору протяжністю орієнтовно 200 м підтоплено орієнтовно 20 дворогосподарств та зруйновано індивідуальний пішохідний місток.

На ліквідацію наслідків підтоплень від Управління ДСНС у Закарпатській області залучено 35 чоловік особового складу, 2 плавзасоби та 6 одиниць техніки.

Нагадаємо, через негоду у Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій та Закарпатській областях тимчасово буде обмежений рух транспорту.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео) У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео)
У Києві завтра сонячно, температура до +24° У Києві завтра сонячно, температура до +24°
У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео) У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео)
Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео) Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео)
Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото) Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото)
В Києві сьогодні сонячно, температура до +23° В Києві сьогодні сонячно, температура до +23°
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин