На автошляхах України місцями пройде мокрий сніг, на півдні температура до +7°

13:00, 3 лютого 2017
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На популярних українських маршрутах в найближчі дні пройдуть дощі і сніг, на півдні температура підніметься до +7°.

На автошляхах України очікуються опади / УНІАН
На автошляхах України очікуються опади / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні пройдуть дощі і сніг, температура до +7°. Завтра на цьому маршруті практично без опадів, -1°...+1°. У неділю пройде мокрий сніг, до -2°.

На вихідних в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні в неділю потеплішає до +8° (карта)

На трасі Київ - Ужгород сьогодні очікуються опади, температура в дорозі -1°... +5°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до +6°. У неділю по цьому маршруту пройде дощі і сніг, температура в дорозі -3°... +5°.

На трасі Київ - Харків сьогодні пройде сніг. Температура в дорозі -4°... -0°. Завтра по цьому маршруту снігопад, температура -2°... +1°. У неділю без опадів, до -4°.

На Маріупольському напрямку сьогодні пройде сніг, температура -1°...+1°. Завтра по цьому маршруту також очікуються опади. У неділю хмарно з проясненнями, до +3°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні пройдуть дощі і сніг. Температура в дорозі -1°... +7°. У суботу на цьому маршруті без опадів. У неділю очікується снігопад, температура до -3°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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