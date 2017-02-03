На автошляхах України місцями пройде мокрий сніг, на півдні температура до +7°
На популярних українських маршрутах в найближчі дні пройдуть дощі і сніг, на півдні температура підніметься до +7°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні пройдуть дощі і сніг, температура до +7°. Завтра на цьому маршруті практично без опадів, -1°...+1°. У неділю пройде мокрий сніг, до -2°.
На вихідних в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні в неділю потеплішає до +8° (карта)
На трасі Київ - Ужгород сьогодні очікуються опади, температура в дорозі -1°... +5°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до +6°. У неділю по цьому маршруту пройде дощі і сніг, температура в дорозі -3°... +5°.
На трасі Київ - Харків сьогодні пройде сніг. Температура в дорозі -4°... -0°. Завтра по цьому маршруту снігопад, температура -2°... +1°. У неділю без опадів, до -4°.
На Маріупольському напрямку сьогодні пройде сніг, температура -1°...+1°. Завтра по цьому маршруту також очікуються опади. У неділю хмарно з проясненнями, до +3°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні пройдуть дощі і сніг. Температура в дорозі -1°... +7°. У суботу на цьому маршруті без опадів. У неділю очікується снігопад, температура до -3°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+21°... +11°
-
Дніпро+24°... +14°
-
Донецьк+26°... +15°
-
Житомир+22°... +12°
-
Запоріжжя+26°... +16°
-
Івано-Франківськ+19°... +9°
-
Київ+23°... +13°
-
Кіровоград+23°... +12°
-
Луганськ+28°... +16°
-
Луцьк+20°... +10°
-
Львів+19°... +9°
-
Миколаїв+26°... +14°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+22°... +12°
-
Рівне+20°... +10°
-
Сімферополь+27°... +16°
-
Суми+21°... +11°
-
Тернопіль+18°... +9°
-
Харків+23°... +13°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+20°... +9°
-
Черкаси+22°... +13°
-
Чернігів+22°... +11°
-
Чернівці+22°... +11°