В Аргентині стався землетрус

15:07, 3 лютого 2017
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У п'ятницю, 3 лютого, в Аргентині стався землетрус магнітудою 5,1.

Flickr, Matt Katzenberger
В Аргентині стався землетрус магнітудою 5,1 /Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Новій Зеландії стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 86 кілометрах на північний захід від міста Мендоса. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у понеділок, 30 січня, учні та викладачі середніх шкіл, які знаходяться в італійських містечках Рагална, Николозі і Бронте поруч з діючим вулканом Етна на Сицилії, були евакуйовані після серії підземних поштовхів.

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