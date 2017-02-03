В Одесі горизонт сховався за густим туманом (фоторепортаж)

Одеський морський торговельний порт зник у тумані.

Так, через густий туман Воронцовський маяк ледь помітний. Вдалині видніються гавані затоки, які складно розгледіти неозброєним поглядом, пише 048.ua.

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Як зазначається, вода в затоці почала танути. Крижини зменшуються в розмірах і кількості.