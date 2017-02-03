У результаті повені в Зімбабве загинули семеро людей

16:14, 3 лютого 2017
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Осанніми днями в Зімбабве спостерігаються складні погодні умови.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Сильні дощі, що супроводжуються блискавками і грозами, призвели до повеней, повідомляє The Floodfist.

Число жертв повені в Таїланді зросло до 96

У деяких районах за добу випало більше 120 мм опадів, семеро осіб загинули внаслідок розливу річки в окрузі Південний. Також є повідомлення про загиблих від ударів блискавок.

Стихія зруйнувала близько 2 тисяч будинків, багато місцевих жителів залишилися без даху над головою.

Нагадаємо, проливні дощі призвели до повені в районах центральної частини Південної Америки. За словами свідків, в одному з міст Болівії водій мікроавтобуса був поранений, коли річка протягла його автомобіль більш ніж на 50 метрів.

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