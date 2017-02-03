Синоптики попередили українців про похолодання, у Києві очікується до -20°
За прогнозом Українського гідрометцентру, 4 лютого в столиці очікується хмарна погода, вдень – невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.
Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби – від 3° морозу до 2° тепла.
Окрім того, за прогнозами синоптиків, температура в наступні дні буде знижуватися. Так, 7 лютого вночі очікується температура 14-16° морозу, 8 лютого – 18-20°; вдень 11-13° морозу.
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Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА звертається до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.
Водіям радять дотримуватися швидкісного режиму, дистанції і відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями очікуються опади. У неділю на півдні потеплішає до +8°.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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