Синоптики попередили українців про похолодання, у Києві очікується до -20°

За прогнозом Українського гідрометцентру, 4 лютого в столиці очікується хмарна погода, вдень – невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Завтра в Києві від 3° морозу до 2° тепла / Фото УНІАН

Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби – від 3° морозу до 2° тепла.

Окрім того, за прогнозами синоптиків, температура в наступні дні буде знижуватися. Так, 7 лютого вночі очікується температура 14-16° морозу, 8 лютого – 18-20°; вдень 11-13° морозу.

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Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА звертається до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Водіям радять дотримуватися швидкісного режиму, дистанції і відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями очікуються опади. У неділю на півдні потеплішає до +8°.