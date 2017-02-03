Синоптики попередили українців про похолодання, у Києві очікується до -20°

17:12, 3 лютого 2017
1543
0

За прогнозом Українського гідрометцентру, 4 лютого в столиці очікується хмарна погода, вдень – невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Завтра в Києві від 3° морозу до 2° тепла / Фото УНІАН
Завтра в Києві від 3° морозу до 2° тепла / Фото УНІАН

Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби – від 3° морозу до 2° тепла.

Окрім того, за прогнозами синоптиків, температура в наступні дні буде знижуватися. Так, 7 лютого вночі очікується температура 14-16° морозу, 8 лютого – 18-20°; вдень 11-13° морозу.

"Хвилі холоду": синоптики розповіли, яка погода чекає Україну в лютому

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА звертається до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Водіям радять дотримуватися швидкісного режиму, дистанції і відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями очікуються опади. У неділю на півдні потеплішає до +8°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео) У Каліфорнії через сильні лісові пожежі евакуюють людей (відео)
Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз) Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз)
На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб
У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео) У Таїланді в печері зникла футбольна команда (відео)
Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото) Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото)
В Києві сьогодні сонячно, температура до +23° В Києві сьогодні сонячно, температура до +23°
В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин