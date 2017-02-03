Жителі Закарпаття масово публікують кадри льодових заторів і підтоплень (відео)

У Закарпатській області в результаті різкого потепління та танення снігу підтоплено майже півтисячі дворогосподарств.

За даними УДСНС, підтоплення зафіксовані в Перечинському, Іршавському, Тячівському, Свалявському, Мукачівському, Рахівському та Хустському районах / mukachevo.net

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні державної служби з надзвичайних ситуації в Закарпатській області.

Як йдеться в повідомленні, внаслідок танення снігу, утворення льодових заторів на потічках та річках області, велику кількість опадів у вигляді дощу підняття рівнів ґрунтових вод, потічків, річок відбулося підтоплення 465 дворогосподарств, 4 житлових будинків, 10 підвалів житлових будинків, а також 25 га сільгоспугідь.

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За даними УДСНС, підтоплення зафіксовані в Перечинському, Іршавському, Тячівському, Свалявському, Мукачівському, Рахівському та Хустському районах.

Також пошкоджено 2 житлові будинки та магазин.