Льодові затори та знесений міст: на річках Закарпаття почався стрімкий льодохід (відео)

Крига скресла через різке потепління та сильні опади.

Лід зніс місток , відрізавши від сполучення 40 хат / скріншот

Про це йжеться в сюжеті ТСН.

Величезні крижані брили несе за течією. У місцях, де русло звужується, утворюються льодові затори.

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Подекуди вони сягають двометрової висоти. У Хустському районі на річці Ріка течію сповільнює міні ГЕС.

Лід зніс місток , відрізавши від сполучення 40 хат. У місцях найбільшого згромадження льоду піротехніки готуються підривати затори.