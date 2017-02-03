Льодові затори та знесений міст: на річках Закарпаття почався стрімкий льодохід (відео)

21:09, 3 лютого 2017
2019
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Крига скресла через різке потепління та сильні опади.

Ледяные пробки и снесенный мост: на реках Закарпатья начался стремительный ледоход /
Лід зніс місток , відрізавши від сполучення 40 хат / скріншот

Про це йжеться в сюжеті ТСН.

Величезні крижані брили несе за течією. У місцях, де русло звужується, утворюються льодові затори.

В Україні з початку зими на водоймах врятовані 73 людини, в тому числі 17 дітей

Подекуди вони сягають двометрової висоти. У Хустському районі на річці Ріка течію сповільнює міні ГЕС.

Лід зніс місток , відрізавши від сполучення 40 хат. У місцях найбільшого згромадження льоду піротехніки готуються підривати затори.

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