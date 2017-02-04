Збитки від лісових пожеж у Чилі склали $333 мільйони

04:32, 4 лютого 2017
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Збитки від лісових пожеж для Чилі склали $333 млн, заявив міністр фінансів країни Родріго Вальдес.

REUTERS
Пожежа в Чилі / REUTERS

Жертвами пожеж стали 11 осіб, було знищено 1,5 тис. житлових будинків, передає РБК з посиланням на Reuters.

За словами Вальдеса, уряд Чилі переведе $100 млн з бюджету, решта суми буде забезпечена за рахунок фонду на випадок надзвичайних ситуацій.

У результаті найбільших лісових пожеж в історії Чилі загинули 11 людей

За даними чилійської влади, лісові пожежі поширилися на площі 580 тис. га. У гасінні брали участь фахівці з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Франції, Японії, Мексики, Панами, Перу, Португалії, Іспанії і США.

Вальдес зазначив, що уряд не буде звертатися до кредитів для відшкодування шкоди. Чилі сподіваються, що ненавмисні витрати не позначаться на економічному зростанні. За даними Reuters, збитки лісовій промисловості від пожеж склали $350 млн.

Літні пожежі регулярно трапляються в Чилі, однак у цьому році вони особливо сильні через посуху й високі температури.

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