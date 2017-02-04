Закарпаття потерпає від повені (фото, відео)

Станом на 12:00 4 лютого у Іршавському, Тячівському, Перечинському, Рахівському, Мукачівському, Хустському та Виноградівському районах Закарпатської області залишаюся підтопленими 276 дворогосподарств та 649,3 га сільгоспугідь.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

За інформацією міських та районних державних адміністрацій, ситуація контрольована, евакуація населення не планується.

Зазначається, що паводковою водою перелито дорожнє полотно 9 доріг місцевого значення (висотою до 10 см - УНІАН.), у тому числі на 3 автошляхах проїзд обмежений.

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Підрозділами ДСНС та комунальними службами області у всіх постраждалих районах вживаються інженерно-технічні заходи для відводу води з території дворогосподарств та проводиться відкачування води з підвалів підтоплених будинків та будівель в Тячівському, Рахівському та Мукачівському районах.

Загалом від ДСНС для ліквідації наслідків паводкової ситуації залучено 75 чоловік особового складу, 2 плавзасоби та 15 одиниць техніки.

А для ліквідації льодових заторів криги залучено 4 штатні піротехнічні групи.