Закарпаття потерпає від повені (фото, відео)
Станом на 12:00 4 лютого у Іршавському, Тячівському, Перечинському, Рахівському, Мукачівському, Хустському та Виноградівському районах Закарпатської області залишаюся підтопленими 276 дворогосподарств та 649,3 га сільгоспугідь.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
За інформацією міських та районних державних адміністрацій, ситуація контрольована, евакуація населення не планується.
Зазначається, що паводковою водою перелито дорожнє полотно 9 доріг місцевого значення (висотою до 10 см - УНІАН.), у тому числі на 3 автошляхах проїзд обмежений.
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Підрозділами ДСНС та комунальними службами області у всіх постраждалих районах вживаються інженерно-технічні заходи для відводу води з території дворогосподарств та проводиться відкачування води з підвалів підтоплених будинків та будівель в Тячівському, Рахівському та Мукачівському районах.
Загалом від ДСНС для ліквідації наслідків паводкової ситуації залучено 75 чоловік особового складу, 2 плавзасоби та 15 одиниць техніки.
А для ліквідації льодових заторів криги залучено 4 штатні піротехнічні групи.
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