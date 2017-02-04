До України йде похолодання: синоптик розповіла, де вдарять найсильніші морози
Завтра, 5 лютого, в Україні очікується тепла погода, близько 0° або й невеликі "плюси". А вже із 7 лютого на території нашої країни суттєво похолодає.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Ніч підморозить, день або близько нуля, або невеликі "плюси", опадів трохи більше на заході, невеликий дощ на півдні, сніг або мокрий сніг на півночі", - йдеться у її повідомленні.
Завтра в Україні різко зміниться погода
В Авдіївці завтра без особливих змін, 6 лютого сніг та початок похолодання, 7 лютого похолодає сильно.
"У Києві завтра вночі до -6°, вдень до -3°, хмарно, у понеділок піде сніг, у вівторок, 7 лютого, почнеться серйозне похолодання", - прогнозує синоптик.
"Суттєве похолодання 7 лютого торкнеться більшості областей, хіба окрім заходу та півдня. Найсильніші морози очікуються на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Луганщині, до -20 і нижче", - пообіцяла Діденко.
За прогнозами Укргідрометцентру, 7 лютого вночі очікується температура 14-16° морозу, 8 лютого – 18-20°; вдень 11-13° морозу.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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Чернівці+22°... +11°