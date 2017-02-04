До України йде похолодання: синоптик розповіла, де вдарять найсильніші морози

17:56, 4 лютого 2017
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Завтра, 5 лютого, в Україні очікується тепла погода, близько 0° або й невеликі "плюси". А вже із 7 лютого на території нашої країни суттєво похолодає.

До України суне похолодання / Фото УНІАН
До України суне похолодання / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Ніч підморозить, день або близько нуля, або невеликі "плюси", опадів трохи більше на заході, невеликий дощ на півдні, сніг або мокрий сніг на півночі", - йдеться у її повідомленні.

Завтра в Україні різко зміниться погода

В Авдіївці завтра без особливих змін, 6 лютого сніг та початок похолодання, 7 лютого похолодає сильно.

"У Києві завтра вночі до -6°, вдень до -3°, хмарно, у понеділок піде сніг, у вівторок, 7 лютого, почнеться серйозне похолодання", - прогнозує синоптик.

"Суттєве похолодання 7 лютого торкнеться більшості областей, хіба окрім заходу та півдня. Найсильніші морози очікуються на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Луганщині, до -20 і нижче", - пообіцяла Діденко.

За прогнозами Укргідрометцентру,  7 лютого вночі очікується температура 14-16° морозу, 8 лютого – 18-20°; вдень 11-13° морозу.

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