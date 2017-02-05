На Закарпатті залишаються підтопленими 13 домогосподарств та 385 гектарів сільгоспугідь

06:12, 5 лютого 2017
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У двох районах Закарпатської області залишаються підтопленими 13 домогосподарств, 385 гектарів сільгоспугідь та 4,3 гектарів присадибних ділянок.

До ліквідації льодових заторів залучено 5 піротехнічних розрахунків / dsns.gov.ua
До ліквідації льодових заторів залучено 5 піротехнічних розрахунків / dsns.gov.ua

Як повідомляє Управління ДСНС у Закарпатській області, домогосподарства підтоплені у Мукачівському районі, угіддя та присадибні ділянки – у Виноградівському.

Паводковою водою перелито дорожнє полотно на дорозі місцевого значення у Виноградівському районі с. Шаланки (висотою до 0,3-0,5 м).

Через танення снігу та скресання криги на річках Іршавка, Лютянка, Латориця залишилось 3 льодових затори, які не перешкоджають течії води у межах русла. До ліквідації льодових заторів залучено 5 піротехнічних розрахунків.

За прогнозом Українського гідрометцентру, протягом трьох діб в області прогнозується помірний мокрий сніг та дощ. Температура повітря вдень становитиме від 0 до 6 градусів тепла; вночі - від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Як повідомляв УНІАН, станом на сьогоднішній ранок, за даними ДСНС, у 9 районах Закарпатській області було підтоплено 525 домогосподарств, 25 гектарів сільгоспугідь і 9 доріг.

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