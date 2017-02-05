Понад 50 людей загинули в Пакистані та Афганістані через снігові лавини

15:04, 5 лютого 2017
1013
0

Десятки людей загинули в Афганістані та Пакистані в результаті сходження лавин.

Сніг в Афганістані / REUTERS
Сніг в Афганістані / REUTERS

В Афганістані, за даними влади, загинули більше сорока чоловік в 19 провінціях. Найбільше постраждали регіони Парван і Бадахшан, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Автостради на більшій частині країни заблоковані, міжнародний аеропорт Кабула закритий через обмерзання злітної смуги.

Негода на Закарпатті: у регіоні зійшли снігові лавини та затоплені численні подвір’я (відео)

Снігопади тривають. Влада оголосила неділю вихідним днем, щоб люди не ризикували життям і не виїжджали на дороги.

Ще 13 людей загинули на півночі Пакистану. Лавина обрушилася на пакистанське місто Читрал.

Під снігом були поховані п'ять будинків. Загинули кілька сімей.

Влада побоюється, що під снігом ще залишаються люди.

Пакистан щорічно страждає від важких погодних умов: взимку часто сходять лавини, а влітку трапляються зливові паводки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз) Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз)
Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5 Біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,5
Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео) Смертоносні повені в Китаї і В'єтнамі: є загиблі, під воду пішла школа (відео)
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
В Києві сьогодні сонячно, температура до +23° В Києві сьогодні сонячно, температура до +23°
Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема) Дощ і сонце: прогноз погоди на 25 червня (схема)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин