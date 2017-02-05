Понад 50 людей загинули в Пакистані та Афганістані через снігові лавини

Десятки людей загинули в Афганістані та Пакистані в результаті сходження лавин.

Сніг в Афганістані / REUTERS

В Афганістані, за даними влади, загинули більше сорока чоловік в 19 провінціях. Найбільше постраждали регіони Парван і Бадахшан, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Автостради на більшій частині країни заблоковані, міжнародний аеропорт Кабула закритий через обмерзання злітної смуги.

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Снігопади тривають. Влада оголосила неділю вихідним днем, щоб люди не ризикували життям і не виїжджали на дороги.

Ще 13 людей загинули на півночі Пакистану. Лавина обрушилася на пакистанське місто Читрал.

Під снігом були поховані п'ять будинків. Загинули кілька сімей.

Влада побоюється, що під снігом ще залишаються люди.

Пакистан щорічно страждає від важких погодних умов: взимку часто сходять лавини, а влітку трапляються зливові паводки.