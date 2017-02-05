На завтра в Києві синоптики прогнозують сильні снігопади
На завтра, 6 лютого, в Києві синоптики прогнозують снігопади.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, за прогнозом Українського гідрометцентру, 6 лютого у Києві очікуються сильні снігопади. Вночі ймовірний приріст висоти снігового покриву - 1,5-2 см, вдень - на 2-3 см.
«Температура вночі 7-9 градусів морозу, вдень близько 5-7 морозу», - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, вже із 7 лютого на території нашої країни суттєво похолодає. За словами синоптика Наталки Діденко, суттєве похолодання 7 лютого торкнеться більшості областей, хіба окрім заходу та півдня. Найсильніші морози очікуються на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Луганщині, до -20 і нижче.
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