На завтра в Києві синоптики прогнозують сильні снігопади

19:11, 5 лютого 2017
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На завтра, 6 лютого, в Києві синоптики прогнозують снігопади.

6 лютого у Києві очікуються сильні снігопади / Фото УНІАН
6 лютого у Києві очікуються сильні снігопади / Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, за прогнозом Українського гідрометцентру, 6 лютого у Києві очікуються сильні снігопади. Вночі ймовірний приріст висоти снігового покриву - 1,5-2 см, вдень - на 2-3 см.

«Температура вночі 7-9 градусів морозу, вдень близько 5-7 морозу», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, вже із 7 лютого на території нашої країни суттєво похолодає. За словами синоптика Наталки Діденко, суттєве похолодання 7 лютого торкнеться більшості областей, хіба окрім заходу та півдня. Найсильніші морози очікуються на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Луганщині, до -20 і нижче.

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