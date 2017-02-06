До Києва прийшли сильні снігопади, в'їзд фур обмежено
У зв’язку із сильними снігопадами у понеділок, 6 лютого 2017 року, з 06:00 ранку в’їзд великогабаритного транспорту до столиці обмежено.
Про це повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій КМДА.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 6 лютого у Києві очікуються сильні снігопади. Вночі ймовірний приріст висоти снігового покриву – 1,5-2 см, вдень – на 2-3 см.
Завтра в Україні різко зміниться погода
Температура вночі 7-9° морозу, вдень близько 5-7° морозу.
"В умовах ускладнення погодних умов водіям приватних авто рекомендується за можливості утримуватися від поїздок на власному транспорті та дотримуватися правил паркування, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки", - йдеться у повідомленні.
Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що у понеділок, 6 лютого, в Києві піде сніг, а у вівторок почнеться серйозне похолодання.
"Суттєве похолодання 7 лютого торкнеться більшості областей, хіба окрім заходу та півдня. Найсильніші морози очікуються на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Луганщині, до -20 і нижче", - пообіцяла вона.
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