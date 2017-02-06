У більшості регіонів України сьогодні пройде сніг, на сході до -9° (карта)

08:05, 6 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 6 лютого, в більшості регіонів України очікуються опади. Найтепліше буде на півдні - до +6°.

В Україні сьогодні пройде сніг / УНІАН
В Україні сьогодні пройде сніг / УНІАН

У столиці сьогодні пройде сніг, вдень -6°. Вітер північно-східний, до 5.5 м/с.

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У Львові 6 лютого очікується мокрий сніг, температура повітря вдень +2°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря вдень -2°. Вітер східний та північно-східний, до 6.1 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок пройде сніг. Температура -2°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень -2°, вітер східний та північно-східний, до 7.3 м/с.

Прогноз на 6 лютого / УНІАН
Прогноз на 6 лютого / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура -8°, вітер північно-східний, помірний.

У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень +6°. Вітер мінливий, до 5.7 м/с.

У Дніпрі мінлива хмарність. Температура повітря -3°. Вітер північно-східний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сніг, температура вдень 0°. Вітер північно-східний, до 6.7 м/с.

У Краматорську в понеділок невелика хмарність, вдень -5°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -6°. Вітер північно-східний, до 6.0 м/с.

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