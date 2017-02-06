У більшості регіонів України сьогодні пройде сніг, на сході до -9° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 6 лютого, в більшості регіонів України очікуються опади. Найтепліше буде на півдні - до +6°.
У столиці сьогодні пройде сніг, вдень -6°. Вітер північно-східний, до 5.5 м/с.
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У Львові 6 лютого очікується мокрий сніг, температура повітря вдень +2°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря вдень -2°. Вітер східний та північно-східний, до 6.1 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок пройде сніг. Температура -2°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень -2°, вітер східний та північно-східний, до 7.3 м/с.
У Харкові без опадів. Температура -8°, вітер північно-східний, помірний.
У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень +6°. Вітер мінливий, до 5.7 м/с.
У Дніпрі мінлива хмарність. Температура повітря -3°. Вітер північно-східний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють сніг, температура вдень 0°. Вітер північно-східний, до 6.7 м/с.
У Краматорську в понеділок невелика хмарність, вдень -5°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -6°. Вітер північно-східний, до 6.0 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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Чернівці+22°... +11°