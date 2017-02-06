Київ сьогодні засипатиме снігом, вдень температура до -6°

08:30, 6 лютого 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 6 лютого, у столиці вдень до -6°, пройде сніг.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -1°. Вітер північно-східний, до 5.5 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:26, а зайде у 16:58.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 6 лютого, в більшості регіонів України очікуються опади. Найтепліше буде на півдні - до +6°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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