Київ сьогодні засипатиме снігом, вдень температура до -6°

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 6 лютого, у столиці вдень до -6°, пройде сніг.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -1°. Вітер північно-східний, до 5.5 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:26, а зайде у 16:58.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 6 лютого, в більшості регіонів України очікуються опади. Найтепліше буде на півдні - до +6°.

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