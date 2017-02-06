Негода паралізувала рух у столиці та передмісті: Київ стоїть у 10-бальних заторах

08:52, 6 лютого 2017
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Станом на 09:20 ранку рівень заторів у столиці становить 10 балів. 

Київ та передмістя столиці зупинилися у заторах / Скріншот
Київ та передмістя столиці зупинилися у заторах / Скріншот

Про це свідчать дані сервісу Яндекс.Пробки.

Наразі у Києві зафіксовано одинадцять ДТП, частина з них - неподалік важливих транспортних розв'язок, зокрема поблизу станції метро "Петрівка" та "Позняки".

Київ сьогодні засипатиме снігом, вдень температура до -6°

Так, рух паралізовано на Південному та Дарницькому мосту, а також на мосту Патона.

На в'їздах до міста - також проблеми з рухом транспорту. З боку Житомира транспорт фактично зупинився, з Броварів та Вишгорода також важко дістатися до Києва, там транспорт рухається дуже повільно.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку із сильними снігопадами у понеділок, 6 лютого 2017 року, з 06:00 ранку в’їзд великогабаритного транспорту до столиці обмежено.

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